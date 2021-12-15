ЕС предложил реформировать Шенгенское пространство из-за пандемии и миграционного кризиса

Ранее о планах по реформированию Шенгенской зоны заявляли в Париже, сообщает РБК.

Европейская комиссия (ЕК) выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны на фоне пандемии коронавируса и миграционного кризиса, произошедшего в странах Евросоюза, граничащих с Белоруссией.

ЕК предлагает создать новый механизм защиты Шенгенского соглашения. «Предлагаемый механизм защиты Шегена направлен на решение ситуаций, когда существует серьезная угроза государственной политике или внутренней безопасности, которая ставит под угрозу общее функционирование территории без внутреннего пограничного контроля», – говорится в сообщении.

В частности, Еврокомиссия предлагает в случае повторения ситуации, возникшей на границе с Белоруссией, предпринять ряд мер, в числе которых сокращение количества действующих контрольно-пропускных пунктов, усиление мер по охране внешней границы ЕС, рассмотрение заявок беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.

Кроме того, ЕК предлагает странам Евросоюза заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, наладить более эффективное сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах, что может позволить, например, депортировать нелегалов не за пределы ЕС, а в ту европейскую страну, из которой непосредственного прибыл нарушитель.

Помимо этого, Еврокомиссия предлагает упорядочить процедуру ввода контроля на внутренних границах ЕС. Здесь речь идет о введении временного контроля на границах внутри Шенгена общим решением Совета ЕС, если речь идет о всеобщей угрозе.