«Роснано» направила банкам претензии о недействительности кредитных договоров

Госкомпанию не устроили высокие проценты, сообщает РБК.

«Роснано» предложило банкам в досудебном порядке признать недействительными договоры о кредитах под госгарантии почти на 55 млрд руб.

Госкомпания «Роснано», объявившая в ноябре о начале переговоров по реструктуризации долгов, направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров. Документы направлены в адрес Совкомбанка, Промсвязьбанка и банка «Ак Барс» (есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, близкий к одной из сторон переговоров).

По состоянию на 30 июня госкомпания, специализирующаяся на инвестициях в нанотехнологические проекты, была должна 38 млрд руб. по кредитам Совкомбанку (крупнейший банковский кредитор), 16 млрд руб. – Промсвязьбанку, 0,85 млрд руб. – банку «Ак Барс», следует из ее отчетности (итого – чуть менее 55 млрд руб.). Среди ее кредиторов также банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Россия» (16,5 млрд и 5 млрд руб. соответственно).

Два собеседника РБК, близких к банкам – кредиторам «Роснано», подтвердили наличие подобных претензий. Один из них называет требования нелогичными, поскольку свои обязательства компания продолжает исполнять. Другой характеризует документ как «формальный»: по его словам, переговоры о реструктуризации начались задолго до отправки претензии.