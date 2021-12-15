Единую ипотеку в Иркутской области планирует запустить ДОМ.РФ

Первыми регионами по запуску Единой ипотечной программы в Сибирском федеральном округе (СФО) станут Иркутская область, Республики Алтай и Тыва. Об этом сообщил руководитель направления «Методология и развитие» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин.

– «ДОМ.РФ разработал Единую ипотечную программу, которая объединит федеральные и региональные меры поддержки, позволит создать в регионах более выгодные условия кредитования и повысит доступность ипотечных продуктов в целом для отдельных категорий граждан, – говорится в сообщении ДОМ.РФ.

На территории СФО ожидается подписание соглашения о запуске Единой ипотечной программы в Республиках Алтай и Тыва и Иркутской области. Следующим этапом станет разработка нормативной правовой базы для ее реализации.

Возможность участия в программе будет обеспечена для всех кредитных организаций, что позволит создать равные условия и повысить уровень конкуренции среди банков-участников.