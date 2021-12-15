В ковид-сертификатах появятся данные о медотводе

Сертификат будет защищен от подделок. Об этом ТАСС заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Для этого сертификата сделана расширительная трактовка. Что мы [под этим] понимаем? Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе, либо временном, либо постоянном», – сказала она на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

По ее словам, сертификат будет защищен от хищении персональных данных о гражданах. Она добавила, что после считывания информации с кода, проверяющий увидит данные о том, действителен сертификат или нет, а также срок его действия.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект правительства о введении ковидных сертификатов с 1 февраля 2022 года, которые будут содержать информацию о вакцинации от ковида, перенесенной болезни или медотводе.

Сертификат в случае вакцинации или болезни будет действовать год. Также сертификат будет выдаваться россиянам, которые привились иностранными вакцинами или «Спутником V» за рубежом, он будет действовать полгода. Кроме того, сертификат смогут получать неофициально переболевшие: на год его будут выдавать тем, кто имеет положительный тест после 1 января 2021 года и подтвердивших перенесенную болезнь наличием антител, а на полгода – тем, кто не обращался за медпомощью и не сдавал тест, но имеет антитела.