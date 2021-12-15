Депутаты от БрАЗа продолжают помогать школам и детсадам Братска

Депутаты городской Думы от БрАЗа – Игорь Бобков и Николай Очкас проверили качество ремонтных работ в своих округах. Новшества появились сразу в нескольких детских садах, школе и Дворце творчества детей и молодёжи, сообщает Братская студия телевидения.

92-й детский сад один из самых старых в Братске, но современные требования к оснащенности образовательных учреждений должны выполняться несмотря на год постройки. Когда встал вопрос о замене сантехники, рассказывает заведующая ДОУ Ирина Старостина, надеяться можно было только на помощь спонсоров. Первым, к кому обратились, стал Николай Очкас. 92-й сад находится в его избирательном округе. Необходимые средства выделила компания РУСАЛ.

«Подбор со стороны БрАЗа претендентов на выполнение заявок тоже был нами оценен. И буквально за неделю большой объём работ по нашему детскому саду благодаря БрАЗу был выполнен», – Ирина Старостина, заведующая детским садом №92.

Новые раковины и хлоратор уже эксплуатируют. Теперь, говорят в детском саду, проверки надзорных органов будут проходить без нареканий.

А это 76-й детский сад. Местные сотрудники обратились к Николаю Очкасу с просьбой помочь в организации ремонта центрального крыльца. За месяц работы здесь полностью заменили ступени, постелили противоскользящее покрытие. А ещё полностью обновили водосточную систему.

«Прежде всего я доволен не только качеством работы, но и мнением сотрудников самих учреждений. Они довольны, родители довольны, детишки довольны. Для меня это самый важный фактор», – Николай Очкас, депутат Думы Братска.

Не менее внушительным был ремонт в 12-й школе. Она находится в округе, интересы которого в городской Думе представляет Игорь Бобков. Теперь здесь новая входная группа.

«В рамках финансирования компании РУСАЛ произвели монтажные работы, установили входную группу и сейчас как раз находимся на приёмке выполненных работ. Мне работа полностью понравилась. Преподаватели оценили», – Игорь Бобков, депутат Думы Братска.

«Все участники образовательного процесса, дети, родители педагогический коллектив рады тому, что фойе школы стало светлее, красивее. Мы уже оформили школу к новому году. Всё гармонично», – Елена Павлова, врио директора школы № 12.

Традицию поддержки социальной сферы городов, где работают предприятия РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска. Ежегодно депутаты гордумы от Братского алюминиевого завода помогают решать проблемы образовательным учреждениям в своих избирательных округах. В 2021 году на эти цели РУСАЛом выделено два миллиона рублей. Так, для детского сада №97, находящемся в округе Натальи Скачковой, была приобретена интерактивная песочница. В школу №1, которая расположена в округе Андрея Аксютина, на днях доставят новую мебель для столовой. А в 42-й школе, благодаря поддержке депутата Евгения Скорнякова, появится новая оргтехника для компьютерного класса.