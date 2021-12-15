Правительство утвердило госпрограмму «Национальная система пространственных данных»

Она направлена на создание и развитие системы пространственных данных в стране, сообщили SIA.RU в Росреестре.

Ранее Правительство РФ включило формирование Национальной системы пространственных данных (НСПД) в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению «Строительство» с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.

Программа направлена на достижение четырёх стратегических целей: создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, интегрированного с региональными информационными системами, обеспечение полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), достижение «цифровой зрелости» ведомства, повышение качества госуслуг и сервисов Росреестра в интересах социально-экономического развития страны и людей.