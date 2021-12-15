Новогодние корпоративы проведут 67% иркутских компаний

Для 40% иркутян корпоративы – постоянная практика, еще 35% рассказали, что подобные праздники бывают в их компаниях лишь изредка, а 25% респондентов сообщили, что у них на работе никогда не проводились корпоративы.

Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), который служба исследований hh.ru провела совместно с сайтом Зарплата.ру.

Среди тех респондентов из области, которые подтвердили, что у них на работе принято хотя бы иногда проводить корпоративные праздники, 67% сообщили, что в этом году у них будет мероприятие в честь Нового года, это, кстати, самые высокие показатели в стране. Еще 27% ответили, что компания пока не определилась с планами, а 7%точно останутся без вечеринки с коллегами. Последние преобладают среди специалистов по управлению персоналом (45% ответили, что корпоратива точно не будет), в транспортно-логистической сфере (38%) и в сфере добычи сырья (33%). При этом чаще всего подтверждали проведение новогоднего корпоратива начинающие специалисты (57%), маркетологи и юристы (по 50%).

Любопытно, что 23% корпоративов в сибирском регионе, в том числе в Иркутской области, планируют провести в этом году в онлайне, хотя большинство все же ориентируются на более традиционный оффлайн (62%), еще 16% участников опроса не знают, в каком формате пройдет мероприятие или затруднились с ответом. Если говорить про оффлайн, то в каждом втором случае (55%) праздник состоится в ресторане, кафе или столовой, еще 26% будут отмечать в клубе или лофте, а 13% – на рабочем месте.

Жители региона, которые останутся без новогоднего корпоратива, чаще всего объясняют это сложной эпидемиологической обстановкой (60%) и отсутствием бюджета на праздник 15%). Кроме того, 10% сообщили, что сотрудники массово отказались посещать корпоратив, а 7% говорят, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год. Среди других причин – выбрали выходной вместо корпоратива, слишком мало желающих ходить на корпоратив за свой счет, сложно всех собрать в один день.

41% работников региона сообщили, что новогодний корпоратив будет проходить полностью за счет работодателя, 32% будут праздновать частично за счет компании, частично за счет сотрудников, 27% – только за счет сотрудников (такой формат наиболее распространен среди бухгалтеров, административного персонала и высшего менеджмента).