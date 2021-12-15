S7 Airlines проводит распродажу авиабилетов со скидкой до 50%

S7 Airlines проводит предновогоднюю распродажу авиабилетов. Путешественники могут отправиться на зимний отдых или заранее спланировать перелеты на весну и лето со скидкой до 50%, рассказали SIA.RU в компании.

Приобрести авиабилеты в рамках распродажи можно с 14 по 17 декабря 2021 года. Специальные тарифы доступны на перелеты с датой вылета с 20 декабря 2021 года по всем направлениям маршрутной сети S7 Airlines.

Осенью S7 Airlines открыла регулярные рейсы в Египет – одно из самых популярных направлений зимнего отдыха у моря. Рейсы в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду в ближайшие четыре дня можно купить с максимальной скидкой в 50%: стоимость перелета в Хургаду в экономическом классе туда-обратно начинается от 10 867 руб., а в Шарм-эль-Шэйх – от 11 363 руб.

Выгодно путешествовать из Москвы можно в Горно-Алтайск (от 8 502 руб.), Кемерово (от 7 500 руб.), Барнаул ( от 6 304 руб.), Улан-Удэ (от 9 004 руб.) и Братск (от 11 600 руб.) Максимальные скидки до 50% также доступны на рейсах из Новосибирска в Благовещенск, Читу и Якутск, а из Владивостока – в Южно-Сахалинск.