Альфа-Банк первым в России получил сертификат Fitwel за зеленые офисы

Альфа-Банк первым в России прошел сертификацию своих офисов по стандарту Fitwel в категории Built и получил максимально возможный рейтинг (3 звезды). Это подтверждает, что в зданиях банка созданы все условия для здоровья и благополучия сотрудников. Консультантом по сертификации выступила международная компания Cushman & Wakefield.

Стандарт Fitwel основан на научных исследованиях. Они доказывают, что окружающая среда и обстановка помещения, где человек проводит большую часть дня, существенно влияют на его самочувствие, здоровье и качество жизни. В числе критериев оценки Fitwel — транспортная доступность здания и его влияние на город; наличие пешеходных «зеленых» зон; возможности для занятий спортом; регулярный контроль качества воздуха; озеленение внутренних помещений; наличие тихих зон для релаксации в течение дня; равные условия для социально уязвимых групп населения и многое другое.

На сегодня 830 объектов недвижимости в более чем 40 странах мира сертифицированы по международному стандарту Fitwel. В России этот статус получили пока только два здания —это действующие офисы-коворкинги Альфа-Банка «Технопарк» (проспект Андропова, дом 18к5) и «Центр» (ул. Каланчевская, дом 27). В них сейчас работает около 3000 человек.

Сотрудникам Альфа-Банка доступны бесплатные фитнес- и йога-клубы, душевые и фудкорты здорового питания со сбалансированным меню готовых блюд и фермерскими продуктами. Счетчик калорий на ступеньках мотивирует пользоваться лестницами. На этажах есть круглосуточные вендинговые автоматы «Вкусвилл» и кофепойнты Starbucks с самыми демократичными ценами в городе. В кухнях расположены гидропонные установки, или «грядки» со свежей зеленью. За ними можно ухаживать, снимая ментальное напряжение. А потом добавлять в свою еду.

В офисах-коворкингах Альфа-Банка есть множество разноформатных зон для работы, командного общения и отдыха на любой вкус. Сотрудники могут расположиться на высокой стойке у окна с панорамным видом на Москва-реку, в глубине помещения или в отдельной переговорной с хорошей звукоизоляцией. Есть места для работы стоя и даже на дорожке для ходьбы, где удобно отвечать на звонки с гарнитурой. Расстояние от каждого рабочего места до живых растений и станций с питьевой водой не превышает нескольких метров.

Для командной работы есть амфитеатры, гибкие переговорные, конгресс-холлы. А для отдыха и перезагрузки — игровые зоны, комнаты для медитации, массажные кресла, которые позволяют в разгар рабочего дня получить релакс-терапию. Предусмотрены и помещения для родителя и ребенка.

В офисах Альфа-Банка работает антибактериальная система вентиляции и даже циркадное освещение, более полезное для здоровья. Это свет, который меняется в зависимости от времени суток, утром холодный, вечером — тёплый. Планировочные решения максимально используют естественный свет, а специально спроектированные инженерные системы обеспечивают качество воздуха и комфортную температуру.

Большое внимание уделено контролю здоровья и безопасности людей. Например, на каждом этаже расположены дефибрилляторы; часть сотрудников прошли сертифицированное обучение для того, чтобы оказать первую помощь своим коллегам в случае сердечного приступа. В штате банка работает психолог. Все территории приспособлены для маломобильных групп граждан.

Банк регулярно проводит пульс-опросы, собирая обратную связь сотрудников по поводу условий их работы.

«Мы начали проект по переоборудованию офисов в 2019 году, руководствуясь не модой, а конкуренцией на рынке труда. При этом мы ориентировались на лучшие глобальные практики. Затем пришла идея пройти сертификацию. Мы рады, что phygital-коворкинги Альфа-Банка не только стали первыми в стране объектами Fitwel, но и сразу получили самую высокую оценку международных экспертов. Мы продолжаем перестраивать офисы не только в Москве, но и в регионах. И видим свою отдельную миссию в том, чтобы поддерживать здоровье наших умных и свободных сотрудников и создавать все условия для их самореализации», — подчеркнул президент, первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

«В отличие от других стандартов сертификации, фокусирующихся на энергоэффективности и экологичности, Fitwel ориентирован на благополучие пользователей. Дизайн пространства создает особый тип рабочей среды для увеличения физической активности, снижения риска заболеваемости и организации «умного» офиса. Это был очень интересный и комплексный проект, который потребовал напряженной совместной работы большого количества наших специалистов. Мы очень ценим долгосрочное сотрудничество с Альфа-Банком и оказанное нам в данном проекте доверие», — отметил партнёр, руководитель департамента управления проектами Cushman & Wakefield Russia Павел Якимчук.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.

Cushman & Wakefield (CWK в листинге NYSE) – ведущая компания на мировом рынке услуг в сфере коммерческой недвижимости, работа с которой предоставляет особые преимущества арендаторам и собственникам недвижимости. Cushman & Wakefield является одной из крупнейших компаний рынка коммерческой недвижимости, команда которой насчитывает порядка 50 000 сотрудников в 400 офисах и 60 странах мира. В 2020 году доход компании составил $7,8 млрд по основным бизнес-направлениям: стратегический консалтинг для инвесторов и девелоперов, сдача помещений в аренду, управление объектами недвижимости, рынки капитала, оценка и другие услуги.

В России Cushman & Wakefield успешно работает уже 25 лет (с 1995 года), команда насчитывает более 250 опытных и высококвалифицированных экспертов. Московский офис ведет проекты во всех регионах России и в странах СНГ, формируя, при необходимости, транснациональные команды для решения сложных задач. Деятельность компании представлена 12 ключевыми направлениями, охватывающими все секторы коммерческой недвижимости: офисы, ритейл, склады, гостиницы, земельные участки и др.

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