Онлайн-интенсив «ВЭД. Время перемен: практикум для бизнеса»

Приглашаем всех предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность или интересующихся вопросами работы на международных рынках, на онлайн-интенсив от банка ВТБ: «ВЭД. Время перемен: практикум для бизнеса» 16.12.2021 с 10:00 до 13:00 Мск.

Ведущие эксперты Банка ВТБ совместно с профессионалами рынка ВЭД поделятся с участниками итогами уходящего года, прогнозами и тенденциями мировых и российского рынков, векторами развития валютного и таможенного законодательства. Предприниматели смогут получить практические рекомендации по организации и ведению международного бизнеса от опытных участников ВЭД и экспертов рынка, освоить тонкости работы на рынках Китая и стран СНГ, а также узнать, как масштабная цифровизация ВТБ в рамках программы «600 дней» отразилась на сфере ВЭД, для чего нужны экосистема ВЭД и омниканальность, какие новые продукты и сервисы появились в банке и что планируется реализовать в наступающем.

Вы сможете задать вопросы спикерам на самые актуальные темы в режиме реального времени, обменяться мнениями и прогнозами, определить свой уровень знания финансовых вопросов ВЭД, получить сувениры от банка ВТБ.

Участие бесплатно для клиентов банка ВТБ.

* Внимание: требуется предварительная регистрация, количество мест ограничено.

Зарегистрироваться, узнать программу и подробности мероприятия можно по ссылке.