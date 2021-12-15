Новогодняя ярмарка экологичных товаров пройдет в Иркутске 18 и 19 декабря

Ярмарку «Сделано на Байкале» организует фонд «Возрождение Земли Сибирской» при поддержке Фонда президентских грантов – она пройдет с 12:00 до 19:00 в ТВЦ «Галерея Революция» (ул. Карла Маркса, 40), рассказали SIA.RU в пресс-службе мероприятия.

На прилавках ярмарки «Сделано на Байкале» будут продавать товары по нескольким направлениям. Здесь можно будет приобрести, например, фермерские продукты и экологичные сладости – сыры из коровьего и козьего молока, сыродавленные масла, кедровые орехи, пюре, соусы и джемы из таежных ягод, кедровые масло, жмых и коктейли, апельсиновые, черемуховые и шоколадные пряники, слайсы из пророщенных семян льна.

На ярмарке «Сделано на Байкале» состоится показ коллекций «Мода из сердца Сибири» от альянса мастеров «ЭКО БлагоS». На показе представят коллекции одежды, обуви, аксессуаров и украшений от дизайнеров Иркутской области – Светланы Шишкарёвой, Марины Черкашиной, Натальи Минаковой, Ольги Баяновой, Майи Шафранской и творческого дуэта «ЛеНо».

Напомним, ярмарка «Сделано на Байкале» впервые прошла в 2015 году в Байкальске, после этого она проходила в Култуке, Слюдянке, Иркутске и Улан-Удэ. В ней принимают участие выпускники Школы экологического предпринимательства (ШЭПР) – проекта фонда «Возрождение Земли Сибирской» по поддержке и развитию экологических бизнес-идей и бизнес-проектов в Байкальском регионе.

Новогодняя ярмарка «Сделано на Байкале» пройдет 18 и 19 декабря с 12:00 до 19:00 в ТВЦ «Галерея Революция» (ул. Карла Маркса, 40). При входе посетителям старше 18 лет необходимо показать сертификат о вакцинации против COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19 в последние 6 месяцев, подтверждаемый QR-кодом с единого портала государственных услуг.