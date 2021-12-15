Банк «Солидарность» сообщил о запуске акции «Кешбэк 3%» по картам UnionPay

АО КБ «Солидарность» сообщил о запуске акции «Кешбэк 3%» по картам UnionPay Gold, UnionPay Diamond. Акция действует с 15.12.2021 по 15.01.2022.

– Выплата Кешбэк 3% предоставляется клиентам банка, совершившим безналичные операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях (далее-ТСП) в категории супермаркеты и продовольственные магазины.

Максимальная сумма выплаты Кешбэк одному клиенту - участнику Акции (вне зависимости от количества карт) в календарный месяц (Период начисления Кешбэк) составляет 3 000 рублей (Три тысячи рублей).

* Со всеми условиями акции для карт UnionPay Gold и UnionPay Diamond можно ознакомиться по ссылке.