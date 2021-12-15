Евгений Абузов провел первое заседание Комитета по кредитованию малого и среднего бизнеса АРБ

13 декабря прошло первое заседание Комитета по кредитованию малого и среднего бизнеса Ассоциации российских банков под руководством председателя комитета, заместителя Председателя Правления Банка Уралсиб Евгения Абузова.

13 декабря прошло первое заседание Комитета по кредитованию малого и среднего бизнеса Ассоциации российских банков под руководством председателя комитета, заместителя Председателя Правления Банка Уралсиб Евгения Абузова.

Он рассказал о ключевых задачах комитета на предстоящий год, и подвел итоги работы по профильным направлениям в 2021 году.

Обсуждались вопросы возможности расширения для юридических лиц практики доступа к информационной части кредитных историй, которую банки используют для предварительного анализа кредитоспособности заемщика.

Был поднят вопрос взаимодействия банков и региональных гарантийных фондов в рамках национальной гарантийной системы, особенно – в части унификации подходов и документации при оформлении гарантий. Отмечалась работа Корпорации МСП по стандартизации гарантийной системы и ее унификации, а также новому формату взаимодействия Корпорации с региональными гарантийными организациями на основе модели субсидирования выплат. Данный механизм может стать единым для всех РГО уже в 2024 году.

Участники выразили уверенность, что комитет станет эффективной площадкой по аккумулированию и проработке предложений и инициатив, направленных на развитие механизмов взаимодействия с рынком и расширение возможностей финансирования субъектов МСП, а его заседания приобретут более дискуссионный, интерактивный формат с приглашением широкого круга участников.

Он рассказал о ключевых задачах комитета на предстоящий год, и подвел итоги работы по профильным направлениям в 2021 году.

Обсуждались вопросы возможности расширения для юридических лиц практики доступа к информационной части кредитных историй, которую банки используют для предварительного анализа кредитоспособности заемщика.

Был поднят вопрос взаимодействия банков и региональных гарантийных фондов в рамках национальной гарантийной системы, особенно – в части унификации подходов и документации при оформлении гарантий. Отмечалась работа Корпорации МСП по стандартизации гарантийной системы и ее унификации, а также новому формату взаимодействия Корпорации с региональными гарантийными организациями на основе модели субсидирования выплат. Данный механизм может стать единым для всех РГО уже в 2024 году.

Участники выразили уверенность, что комитет станет эффективной площадкой по аккумулированию и проработке предложений и инициатив, направленных на развитие механизмов взаимодействия с рынком и расширение возможностей финансирования субъектов МСП, а его заседания приобретут более дискуссионный, интерактивный формат с приглашением широкого круга участников.