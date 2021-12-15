Новикомбанк принял участие в обсуждении цифровизации финансового рынка

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, принял участие в заседании Совета Ассоциации банков России, на котором обсуждались основные направления цифровизации финансового рынка, а также актуальные аспекты работы маркетплейса.

В последние три года на российском финансовом рынке усилились тенденции по ускоренной цифровизации и трансформации экосистем, которые будут определять его ближайшее развитие. Кредитные организации существенно меняют свои бизнес-модели и расширяют спектр предлагаемых услуг и сервисов в дистанционном формате.

Председатель Совета Ассоциации банков России, Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил на заседании, что Банк России подготовил для обсуждения проект Основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022-2024 годы, дорожную карту и доклад для общественных консультаций "Использование больших данных в финансовом секторе и риски финансовой стабильности".

"Мы ожидаем, что в документах учтены вопросы, которые рассматривались при подготовке Основных направлений развития финансового рынка. В частности, большое внимание уделялось регулированию персональных данных, в том числе правилам работы с большими массивами данных. Продолжаются дискуссии по поводу единого согласия на обработку персональных данных в банковской группе. Актуальна тема кросс-секторального регулирования и возможного регуляторного арбитража с учетом того, что экосистемы формируются и кредитными организациями, и технологическими компаниями, но в банковской сфере действуют более жесткие правила регулирования", - пояснил Анатолий Аксаков.

Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова рассказала о ключевых итогах реализации Основных направлений развития финансовых технологий на 2018-2020 гг. и представила проект Основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022-2024 годы. Она отметила, что Россия - одна из немногих стран мира, которая смогла создать развитую национальную финансовую инфраструктуру в сжатые сроки.

К основным направлениям цифровизации финансового рынка на 2022-2024 годы Ольга Скоробогатова отнесла развитие регулирования, реализацию инфраструктурных проектов, RegTech и SupTech, экспериментальные правовые режимы и обеспечение информационной безопасности. По ее словам, необходимые изменения в законодательство потребуют огромных совместных усилий Банка России, Правительства РФ и Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Представители профессионального сообщества отметили, что обратной стороной ускоренной цифровизации является рост киберпреступности, поэтому информационная безопасность и защита данных клиентов стали одной из главных задач банковского сектора.

«Новикомбанк полностью поддерживает важность поднимаемых Ассоциацией вопросов, связанных с цифровизацией финансового рынка, проводит активную работу по диджитализации собственных процессов, а также оказывает необходимую финансовую поддержку нашим клиентам – промышленным холдингам, реализующим проекты цифровой трансформации на своих предприятиях», - подчеркнула член Совета Ассоциации банков России, Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Советник Первого заместителя Председателя Банка России Елена Чайковская рассказала об итогах четырехлетней работы над платформой Маркетплейс и направлениях совершенствования данной платформы. Она отметила, что проект перешел в практическую плоскость, участники рынка активно им пользуются, в частности, 12 банков подключены к платформе по вкладам. Также она сообщила о готовности ко второму чтению доработанного текста законопроекта о Маркетплейсе 2.0, который предусматривает расширение продуктовой линейки, возможность предоставления услуг юридическим лицам, использование биометрии.