Эксперт Примсоцбанка рассказала о нюансах ипотеки без первоначального взноса

Спасаясь от коронавируса и желая улучшить экологические условия своего места проживания люди всё чаще стали обращать своё внимание не на квартиры, а на частные дома в пригороде. О том, как приобрести или построить дом и сделать это так, чтобы эта покупка не разрушила ваш семейный бюджет рассказали риелторы и эксперт Примсоцбанка в эфире Медиаметрикс.



По словам риэлтора центра недвижимости и правовой помощи “ПАРИТЕТ” Ларисы Соловьёвой, зачастую требования у покупателей к загородному дому следующие: как правило - это дом 100, 120, 160 квадратных метров, двухэтажный с земельным участком не меньше шести соток, транспортной доступностью и наполненной инфраструктурой. Стоимость такого объекта очень сильно зависит от места расположения. Чем ближе к “Заре”, тем дороже. Так, например, в районе Угольной приличный дом можно купить примерно за 8-10 миллионов рублей. Стоимость домов, приближенных к Владивостоку, будет начинаться от 15-ти миллионов.

Как построить собственный дом с нуля рассказал Алексей Муратов, специалист отдела продаж компании “КПД 100”. По его словам, строительство самой коробки дома, начиная от фундамента, заканчивая крышей – займет порядка 3-х месяцев. Цена также будет зависеть от квадратуры. Так, 120 квадратов на сегодня стоит от 5 миллионов рублей.

- 5 миллионов рублей сейчас — это полностью коробка дома, начиная от фундамента, заканчивая крышей, с фасадом, с окнами, с водосточной системой. Однако, цены у нас в стране на материалы растут и могут увеличиться в один день. Поэтому при заключении договора обращайте внимание, чтобы цена в договоре для вас гарантированно фиксировалась, тогда никакие скачки цен на материалы на вас не скажутся». – объяснил спикер.



Вывод, который можно сделать при таком раскладе: потратиться придётся, причём лучше раньше, чем позже. Марии Якупова, начальник отдела ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк” рассказала, какие возможности предоставляет банк в этом случае своим заемщикам. По словам эксперта, Примсоцбанк запустил уникальную программу, которая позволяет оформить кредит без первоначального взноса. Оформить его можно под залог недвижимости – квартиры, земельного участка, дома/части жилого дома с земельным участком, апартаментов или даже нежилой недвижимости.



- Плюсом этой программы является то, что можно закладывать несколько объектов недвижимости, а в дальнейшем, на протяжении всего срока кредитования, возможно произвести замену предмета ипотеки. Банк предоставляет кредит под залог этих объектов наличными. На данные денежные средства клиенты могут приобрести любой объект недвижимости в другом регионе, - рассказала Мария Якупова.



Ипотеку без первоначального взноса можно оформить на срок от 1 года до 30 лет, на сумму от 300 тысяч до 30,0 млн.рублей, под ставку от 8,8% до 10,3% годовых при наличии комплексного страхования.



- В рамках программы, целевым назначением кредита, может быть не только строительство жилого дома, но и приобретение квартиры на этапе строительства, например, в ЖСК – жилищно-строительном кооперативе, возможно купить нежилое помещение, комнату, земельный участок, жилой дом с земельным участком, квартиру с торгов и иную недвижимость, которую банки неохотно кредитуют. Подтверждением целевого использования будет являться выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности Заемщика (одного из Заемщиков) на приобретаемый или построенный объект. Мы обращаем внимание на то, что цены растут, стоимость кредитов тоже увеличивается. Поэтому нужно оформлять ипотеку сейчас, под 8.8%, - пояснила эксперт.

Узнать подробнее об ипотеке без первоначального взноса в Примсоцбанке можно на официальном сайте банка, по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

