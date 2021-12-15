Организатором размещения первых в России «переходных» облигаций для ИНК выступил Райффайзенбанк

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения дебютного выпуска биржевых облигаций АО «ИНК-Капитал» (холдинговой компании ГК ИНК) серии 001P-01 на 5 млрд рублей под 10,25% годовых. Срок обращения бумаг — 5 лет. Это первый на российском рынке выпуск «переходных» (адаптационных) облигаций, которые позволят частично рефинансировать ГК ИНК затраты, ранее понесенные обществом с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (дочерняя компания эмитента) на реализацию проекта по обратной закачке газа в пласт на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении.

Значимый интерес инвесторов к сделке позволил снизить ставку с 10,6% — 10,4% до 10,25%, что соответствует доходности 10,51% годовых.

«Размещение „переходных“ облигаций ГК ИНК- знаковый для отрасли проект. Мы считаем, что крайне важно наращивать инструменты финансирования устойчивого развития, учитывающие специфику структуры российской экономики. „Переходные“ облигации — это эффективный инструмент финансирования устойчивого развития углеродоемких отраслей. Рынок позитивно отреагировал на это размещение, что указывает на большие перспективы ESG-финансирования », — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.