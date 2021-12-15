Организатором размещения первых в России «переходных» облигаций для ИНК выступил Райффайзенбанк

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения дебютного выпуска биржевых облигаций
Значимый интерес инвесторов к сделке позволил снизить ставку с 10,6% — 10,4% до 10,25%, что соответствует доходности 10,51% годовых.
«Размещение „переходных“ облигаций ГК ИНК- знаковый для отрасли проект. Мы считаем, что крайне важно наращивать инструменты финансирования устойчивого развития, учитывающие специфику структуры российской экономики. „Переходные“ облигации — это эффективный инструмент финансирования устойчивого развития углеродоемких отраслей. Рынок позитивно отреагировал на это размещение, что указывает на большие перспективы
Книга заявок была закрыта 10 декабря. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 17 декабря. Это первые облигации на российском рынке, выпущенные в соответствии с критериями адаптационных проектов, приведенными в постановлении Правительства РФ от