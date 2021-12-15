Солид Банк предлагает услугу «Фитономика»

Оформляйте услугу «Фитономика» в Солид Банке и специалисты сервиса, профессионалы в сфере питания и здоровья помогут вам составить индивидуальное идеальное питание, подходящее именно вам!
- Какое питание правильно именно для вас?
- Как «пережить» новогоднее изобилие еды без вреда для здоровья?
- Что такое психология питания?
Сервисную услугу «Фитономика» иожно оформить во всех офисах Солид Банка. Солид Банк давно уже выбрал свой курс - забота о клиентах, не только в сфере финансов: программы «Помощь на дороге», «Надежная защита», «Стоп.Вирус» и другие.
С программой «Фитономика» можно получить годовое сопровождение профессионалов по вопросам здорового питания:
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подробную установочную консультацию психолога/ диетолога с индивидуальным анкетированием;
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составление индивидуального плана питания на месяц;
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составление ситуационного меню на случай отхождения от плана (праздники, походы в рестораны и гости);
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еженедельные консультации;
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корректировку плана раз в месяц.
Стоимость услуги – 3000 руб./год (всего 62,5 рублей за еженедельную консультацию)
Тел.: 88007755606