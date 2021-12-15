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Солид Банк предлагает услугу «Фитономика»

Оформляйте услугу «Фитономика» в Солид Банке и специалисты сервиса, профессионалы в сфере питания и здоровья помогут вам составить индивидуальное идеальное питание, подходящее именно вам!

  • Какое питание правильно именно для вас? 
  • Как «пережить» новогоднее изобилие еды без вреда для здоровья? 
  • Что такое психология питания? 

Сервисную услугу «Фитономика» иожно оформить во всех офисах Солид Банка. Солид Банк давно уже выбрал свой курс - забота о клиентах, не только в сфере финансов: программы «Помощь на дороге», «Надежная защита», «Стоп.Вирус» и другие.

С программой «Фитономика» можно получить годовое сопровождение профессионалов по вопросам здорового питания:

  • подробную установочную консультацию психолога/ диетолога с индивидуальным анкетированием;

  • составление индивидуального плана питания на месяц;

  • составление ситуационного меню на случай отхождения от плана (праздники, походы в рестораны и гости);

  • еженедельные консультации;

  • корректировку плана раз в месяц.

Стоимость услуги – 3000 руб./год (всего 62,5 рублей за еженедельную консультацию)

Тел.: 88007755606


/ Сибирское Информационное Агентство /
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