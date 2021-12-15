Солид Банк предлагает услугу «Фитономика»

Оформляйте услугу «Фитономика» в Солид Банке и специалисты сервиса, профессионалы в сфере питания и здоровья помогут вам составить индивидуальное идеальное питание, подходящее именно вам!

Какое питание правильно именно для вас?

Как «пережить» новогоднее изобилие еды без вреда для здоровья?

Что такое психология питания?

Сервисную услугу «Фитономика» иожно оформить во всех офисах Солид Банка. Солид Банк давно уже выбрал свой курс - забота о клиентах, не только в сфере финансов: программы «Помощь на дороге», «Надежная защита», «Стоп.Вирус» и другие.

С программой «Фитономика» можно получить годовое сопровождение профессионалов по вопросам здорового питания:

подробную установочную консультацию психолога/ диетолога с индивидуальным анкетированием;

составление индивидуального плана питания на месяц;

составление ситуационного меню на случай отхождения от плана (праздники, походы в рестораны и гости);

еженедельные консультации;

корректировку плана раз в месяц.

Стоимость услуги – 3000 руб./год (всего 62,5 рублей за еженедельную консультацию)

Тел.: 88007755606