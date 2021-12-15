В Приангарье выявили 20 незаконных финансовых компаний

Семь из них — это ломбарды, которые работали без разрешения регулятора, столько же было выявлено и комиссионных магазинов, которые действовали под видом ломбардов. Еще три финансовые организации кредитовали под залог автомобилей, не имея разрешения на подобную деятельность, рассказали SIA.RU в пресс-службе отделения сибирского управления Банка России.

Также в Приангарье две организации незаконно использовали наименование «микрокредитная компания», а еще одна МКК продолжала выдавать займы, не приостановив деятельность после утраты своего статуса.

«Одна из часто встречаемых нелегальных схем в нашем регионе с это работа комиссионных магазинов под видом ломбарда. Сотрудничать с такими компаниями опасно. Действуют они нелегально, поэтому и законы не соблюдают. Здесь можно столкнуться и с тем, что проценты по займу будут расти неограниченно, и с незаконными методами возврата просроченной задолженности, и с обманом при хранении имущества. Например, вещь могут продать, хотя в легальных ломбардах даже в случае просрочки у клиента есть месяц, чтобы ее выкупить», – отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Финансовых пирамид, действующих офлайн через офисы в Приангарье, с января по сентябрь не обнаружено.

Но на территории России за этот период выявлено более 400 пирамид. Эксперты Банка России предупреждают о том, что сегодня большинство подобных проектов действуют в интернет-пространстве и могут найти потенциальных жертв в любом регионе.

Проверить финансовую организацию на легальность можно в приложении «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России. Также поискать компанию нужно и в списке организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности. Перечень обновляется ежедневно.