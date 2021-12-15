На Верхней Набережной в Иркутске построят первый арендный дом

Строительство начнётся в 2022 году. Об этом сообщила директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

В августе 2021 года был заключён меморандум о намерениях по развитию рынка арендного жилья в Иркутской области. в сентябре – утверждён план мероприятий по строительству арендного жилья на муниципальном земельном участке на Верхней Набережной. Финансировать проект будет Банк ДОМ.РФ, а застройщиком выступит СЗ ДОМ.РФ Девелопмент. Сдача объекта и заселение жильцов, по словам Вероники Янушкевич, планируется в 2024 году.

– Сейчас ДОМ.РФ ведёт переговоры по снижению ставки по налогу на имущество, а именно её обнулении. Это позволяет предложить условия на 25-30% ниже, чем если бы такой льготы не было,– рассказала также Янушкевич. – Мы всегда проводим такую работу, когда приходим в регионы.

Кроме того, с региональными властями обсуждается реализация льготной программы аренды для отдельных категорий граждан. Обычно до четверти квартир в арендном доме предоставляются под льготную программу, по которой семьи в среднем платят от 20% от рыночного уровня арендной ставки. Остальные средства компенсируются из бюджета региона и Фондом ДОМ.РФ.

В арендном доме предварительно будет около 200 квартир. Квартирография ещё уточняется.