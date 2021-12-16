Лидеры по строительству жилья в СФО – Новосибирск, Красноярск, Барнаул

Иркутск занимает четвёртое место. Об этом в ходе онлайн-конференции «Развитие жилищного строительства в СФО» сообщил руководитель направления в Аналитическом центре Андрей Туманов.

При этом наибольшая активность по запуску новых проектов наблюдается в трёх регионах – Новосибирской области, Красноярском крае и Иркутской области, на которые приходится 76% нового строительства в СФО.

«Мы видим, что спрос на новостройки в Сибирском федеральном округе остается на высоком уровне, что позволяет девелоперам запускать новые проекты и наращивать объем качественного предложения на рынке», – отметил Андрей Туманов.

С начала года в Сибирском федеральном округе началось строительство 584 многоквартирных домов на 60 тыс. квартир. Всего в стадии строительства сейчас находится 1 085 домов на 138 тыс. квартир общей площадью 7,3 млн кв. м, при этом 68% всего строительства ведется в трёх городах — Новосибирске, Красноярске, Барнауле.

Кстати, в Сибири больше, чем в целом по России, строится двух- и более комнатных квартир. В СФО их доля в новостройках составляет 54%, а в среднем по России -45%

– Население формирует запрос на квартиры большой площади, – прокомментировал Андрей Туманов и добавил, что лидерами в этом направлении являются Алтайский край, Тыва и Красноярск.

Он также пояснил, что в федеральном округе активно идёт переход на новые правила финансирования жилищного строительства: уже 76% многоквартирного жилья в округе возводится с использованием счетов эскроу (в среднем по стране – 75%).

По площади многоквартирного строительства с использованием счетов эскроу в числе регионов-лидеров СФО Республика Хакасия, где по новой схеме возводится 88% многоэтажек, Иркутская область (83%) и Алтайский край (79%).