63% россиян назвали декабрь самым сложным месяцем в году

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру и медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье провели совместное исследование (есть у SIA.RU) и выяснили, почему декабрь – самый сложный месяц в году, а также рассказали, как справиться с переутомлением на работе. В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса Работа.ру из всех регионов России.

От чего устают жители России в декабре

Причины этого следующие: возросшее количество задач во всех сферах жизни (так ответили 20% опрошенных), частая смена погоды (19%), увеличившееся количество работы (11%). По мнению 7% опрошенных, сложности этому месяцу прибавляют задачи по подготовке к Новому году. Еще 6% ощущают, что текущий год был для них слишком длинным.

В декабре 67% респондентов стали больше уставать. Наибольшую усталость 47% участников исследования ощущают от того, что им приходится чаще задерживаться на работе. Ещё 39% опрошенных признались, что устают из-за выгорания на работе.

Также участники исследования называют причинами усталости грусть и одиночество в предпраздничной суете (27%), большое количество домашних обязанностей (23%), работу в выходные (20%), стресс перед концом года (16%), покупку подарков и праздничных угощений (10%).

Как россияне справляются с декабрьским переутомлением

Более трети (34%) опрошенных признались, что никак не пытаются справиться с усталостью и ждут, когда негативные состояния пройдут сами собой. Ещё 27% респондентов стараются больше отдыхать от работы, а 22% отвлекаются с помощью прогулок.

Принимают витамины 17% участников исследования, а 16% опрошенных смогли делегировать домашние обязанности членам семьи. Занятия в спортзале и медитация помогают отвлечься от негатива 8% и 4% опрошенных, соответственно.

Еще по 4% участников исследования смогли делегировать рабочие задачи или спасаются с помощью антидепрессантов, а 1% респондентов обратились за помощью к психологу. 8% участников исследования рассказали, что справиться со стрессом им помогают вязание, йога и сон.

Как снизить уровень стресса в декабре

«В декабре поводов для стресса становится больше, и это отражается на нашем самочувствии, особенно на отношении к работе. Мы проводим на работе большую часть дня, это важнейшая сфера нашей жизни, поэтому абсолютно естественно, что мы переживаем и чувствуем ответственность по этому поводу. Прибавим к этому сугубо рабочие моменты: дедлайны, ненормированный график, взаимодействие с коллегами. Неудивительно, что усталость, переутомление и тревожность – частые спутники декабря. Тем не менее в наших силах помочь себе и сделать последний месяц в году немного приятнее», – Гурген Хачатурян, психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье.

Отдыхайте правильно

Чтобы к январским каникулам не выбиться из сил, нужно отдыхать, при этом отдыхать правильно и качественно. Если вечером после работы вы переключаетесь на бытовые дела и семейные обязанности, а в выходные отсыпаетесь, а потом ездите по магазинам за подарками, отдыхом это назвать нельзя. Обязательно находите время на то, чтобы просто ничем не заниматься: лежать и слушать музыку, думать о своём, мечтать, гулять на свежем воздухе. Даже полчаса такого отдыха в новогодней суете лучше, чем ничего. Важно не чувствовать вину за ничегонеделание, ведь именно оно помогает вам набраться сил и разгрузить мозг.

Найдите источник стресса

Причины стресса могут скрываться как на работе, так и в других сферах жизни. Если вы нервничаете из-за работы, остановитесь и дайте себе передышку. Задавайте себе вопросы: что именно вызывает стресс? почему я реагирую на эту ситуацию подобным образом? Чем точнее вы поймете в чём дело, тем проще будет справиться с беспокойством. Также пересмотрите список своих задач. Возможно, действительно важна лишь малая часть эти дел, а все остальное можно спокойно отложить на следующий месяц. Если есть возможность – делегируйте, попросите о помощи, сделайте только часть дел.

Выражайте свои эмоции

Чтобы жить было легче, проживайте свои эмоции, иначе они найдут другой выход: скандалы на работе, конфликты и увольнения. Если вы злитесь – можно порвать или сломать что-то ненужное, наедине с собой поругать неприятного вам человека, покричать или выпустить пар на спортивной тренировке. Если расстроены и подавлены – разрешите себе поплакать, посидеть в тишине, посмотреть грустный фильм, поскучать. Помните, что не бывает плохих и хороших эмоций, они все одинаково важны для жизни.