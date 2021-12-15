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Короновариусом болеют 3,9% вакцинированных россиян

В больницы попадают 1,7%, сообщает ТАСС.

«Среди вакцинированных 3,9% где-то – это те, которые заболевают. [Доля] поступающих в стационар среди заболевших составляет где-то среди вакцинированных не более 1,7%», – сказал Михаил Мурашко на съезде профсоюза работников здравоохранения РФ.

Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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