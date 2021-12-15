Раздражительность и амнезия могут быть проявлениями постковидного синдрома

Главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе в интервью телеканалу РБК назвал основные проявления постковидного синдрома.

«Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес. <...> После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он (пациент. – РБК) неправильно оценивает свои функции», – рассказал врач.

Специалист привел в пример спортсменов, у которых появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось. Кроме того, у переболевших наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные слова, а также чрезмерная раздражительность, отметил Кекелидзе.

«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения», – сообщил он.