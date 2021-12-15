Тайшетский алюминиевый завод откроется 17 декабря

Продукция завода будет идти как российским потребителям, так и на экспорт. Открытие ТаАЗа – без преувеличения эпохальное событие не только для компании РУСАЛ, но и для города, и региона в целом.

Трудиться на производстве тайшетского алюминия будут более тысячи ста человек, подавляющее большинство из них местные жители. Это третий крупный проект РУСАЛа в Сибири после Богучанского алюминиевого завода в Красноярском крае и Хакасского алюминиевого завода, реализация которых началась, когда компанию возглавлял Олег Дерипаска. Он не раз заявлял о том, что важность Сибири, как центра промышленного развития России, будет только расти, а производство зеленой продукции станет ключевым условием конкурентоспособности на мировых рынках.

Поэтому для реализации новых проектов и был выбран регион, который может обеспечить поставки чистой электроэнергии, а также логистическую близость к крупнейшим потребителям. Идея создания мощного энергометаллургического комплекса в этих местах появилась еще в советские годы, но до реализации дело не дошло. В истории современной России частный бизнес решил воплотить то, что казалось уже невозможным.

Тайшетский алюминиевый завод – воплощение того, как будут выглядеть обновленные заводы РУСАЛА в Красноярске, Братске, Шелехове и Новокузнецке. Старые производства в этих городах, основанные на технологии прошлого века, будут частично или полностью заменены передовой технологией обожженного анода. Перестройку планируется завершить к 2030 году.

Еще до запуска завода РУСАЛ построил в Тайшете на собственные средства основные объекты социальной инфраструктуры и жилой квартал для своих сотрудников. Год назад основатель РУСАЛа Олег Дерипаска лично открыл медицинский центр помощи и спасения для лечения коронавирусной инфекции. Всего за последние 10 лет РУСАЛ потратил на социальные проекты в Тайшете более 7 млрд рублей.