Хакеры украли деньги банка с его счета в Центробанке

Последний подобный инцидент произошел три года назад, сообщает РБК.

Хакерская группировка MoneyTaker смогла успешно атаковать российский банк через его рабочее место в ЦБ. До этого подобная атака была в 2018 году. У банка не из первой сотни смогли украсть более полумиллиарда рублей.

В начале 2021 года хакеры после трехлетнего перерыва смогли украсть денежные средства одного из российских банков через атаку на автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР). Об этом говорится в отчете компании Group-IB об угрозах безопасности финансового сектора «Большой куш: угрозы для финансовых организаций». С помощью АРМ проводятся межбанковские денежные переводы с корреспондентского счета, открытого в ЦБ.

«После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР», – говорится в отчете. В прошлый раз MoneyTaker успешно атаковала по такой схеме ПИР Банк. Инцидент произошел летом 2018 года, тогда злоумышленникам удалось украсть с корсчета в Банке России более 58 млн руб.». В октябре 2018 года ЦБ отозвал лицензию у этого банка.