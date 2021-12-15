2 млрд рублей выделено на реконструкцию правобережных очистных сооружений Иркутска

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на 2022 год выделено 2 млрд рублей на реконструкцию проблемного объекта – правобережных очистных сооружений.

«В Иркутске все ближе к завершению важная для всего города работа. Я говорю о реконструкции правобережных очистных сооружений. Этот вопрос тянулся не год и не два, обновление, с переменным успехом, шло с 2017 года. Сейчас все движется в хорошем темпе. <…> На следующий год на реконструкцию заложено 2 млрд рублей. Это бюджеты разных уровней, в том числе федерального, поскольку обновление очистных идет в рамках нацпроекта "Экология"», – рассказал Кобзев.

В настоящее время несколько этапов работ завершены: построены сооружения механической очистки, обеззараживания, сливная станция и многое другое. Реконструкцию планируется полностью завершить в 2022-2023 годах. После начнется ремонт очистных левого берега. На проектирование уже предусмотрели 200 млн рублей.