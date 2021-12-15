Кругобайкальская железная дорога стала одним из пяти лучших экскурсионных маршрутов в РФ

Официальный журнал о путешествиях National Geographic подвел итоги конкурса «Сокровища России», где в номинации «Экскурсионный маршрут» 5-ое место заняла Кругобайкальская железная дорога, сообщает агентство по туризму Приангарья.

По информации издания, первое место в номинации занял космический маршрут по Калуге, второе – экскурсия «Горький #Нижний800» в Нижнем Новгороде, третье – национальный брендовый маршрут России «Гран-тур "Вся Карелия"», четвертое – «на Эльбрус за счастьем!» в Кабардино-Балкарии.

«Конкурс проходил онлайн на сайте National Geographic, все номинанты выдвигались официальными представителями субъектов России, которые подобрали лучшее в своих регионах – интересные достопримечательности, экскурсионные маршруты, блюда национальной кухни и праздники», – пояснили в ведомстве.

Всего было представлено 10 основных номинаций, отдать свой голос за понравившийся объект можно было на сайте на протяжении 4 месяцев.