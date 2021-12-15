Два сибирских города станут площадками для пилотного проекта семейных МФЦ

Минтруд совместно с Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, запустит пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров в регионах России для индивидуальной помощи семьям с детьми в каждом конкретном случае. В 2022 году такие центры появятся в Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Новгороде и Туле, пишет ТАСС со ссылкой на первого замминистра труда и социальной защиты Ольгу Баталину.

«Мы с Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приняли решение <…> со следующего года запустить пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров. В частности, у нас есть отработанные технологии: семейные приемные, выездная мобильная бригада, участковая социальная служба. Они работают по принципу кураторства случая (адресной помощи в каждой конкретной семье – прим. ТАСС), а нам очень важно, чтобы было персональное сопровождение семей в этих многофункциональных центрах», – сказала она.

Для пилота выбраны указанные выше города, потому как, по словам спикера, «это регионы, в которых накоплен наибольший опыт успешных технологий работы с семьями с детьми».

В первом полугодии 2022 года до мая планируется сформировать методические рекомендации для пилотных регионов, базовый первичный стандарт работы, а с июня запустить сам проект, в котором к декабрю будут выработаны единые подходы для всех регионов по развитию этой системы.