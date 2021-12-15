Более 200 детей-сирот получили ключи от квартир в новом доме в Иркутске

Министерство имущественных отношений Иркутской области завершает оформление договоров найма на заселение многоквартирного дома для детей-сирот в Иркутске. 240 квартир находятся в первой очереди жилого комплекса «Огни города» в Ленинском округе, на 15 декабря ключи от квартир получили 223 человека, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

В остальные квартиры людей заселят до конца текущего года. Жилые помещения были приобретены за счет средств федерального и областного бюджетов. Все квартиры имеют чистовую отделку, сантехническое оборудование.

«Квартиры передаются жильцам по договорам специализированного найма на пять лет. В течение этого срока жилые помещения будут находиться в собственности Иркутской области. Затем при принятии органами социальной защиты населения решения об отсутствии трудной жизненной ситуации граждане смогут заключить договор социального найма и приватизировать квартиру», – пояснили власти.

В 2021 году, по данным на 15 декабря, в Иркутской области обеспечены жильем более 1 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 156 гражданам предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья и 922 гражданам – квартиры.