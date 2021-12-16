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Производителей сахара и масла предлагают освободить от уплаты бонусов торговым сетям

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Минсельхоз предлагает внести сахар и подсолнечное масло в отдельную часть списка социально значимых товаров, производители которых освобождаются от уплаты вознаграждений торговым сетям. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо министерства в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.

Зампред правительства ранее поручила разработать меры для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Бонусы составляют до 5% от общей суммы поставки. Отказ от их выплаты может позволить производителям удерживать цены на товар несколько месяцев, считают эксперты.

По мнению экспертов, мера не отменит грядущего подорожания, а лишь отсрочит его, уверены аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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