Росбанк и Impact Hub Moscow объявили победителей акселерационной программы «Начни иначе»

Социальные предприниматели и НКО в сфере инклюзии разделили призовой фонд в 2 миллиона рублей. В финале 9 декабря перед жюри с питчами выступили 17 организаций из 11 городов России, рассказали SIA.RU в пресс-службе банка.

В течение трех месяцев обучения социальные предприниматели и НКО под руководством наставников работали над изменением бизнес-моделей и искали новые способы выхода на уровень финансовой устойчивости и прибыльности. Помимо экспертных вебинаров и про-боно консультаций участники провели двести встреч с трекерами и выполнили 110 домашних заданий. За время участия в акселераторе «Начни иначе» участники запустили 9 новых проектов или направлений, а оборот их компаний увеличился на 28%.

Оценив результаты финалистов в программе и перспективы развития, жюри выбрали победителей: