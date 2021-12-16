Росбанк и Impact Hub Moscow объявили победителей акселерационной программы «Начни иначе»

Социальные предприниматели и НКО в сфере инклюзии разделили призовой фонд в 2 миллиона рублей. В финале 9 декабря перед жюри с питчами выступили 17 организаций из 11 городов России, рассказали SIA.RU в пресс-службе банка.
В течение трех месяцев обучения социальные предприниматели и НКО под руководством наставников работали над изменением бизнес-моделей и искали новые способы выхода на уровень финансовой устойчивости и прибыльности. Помимо экспертных вебинаров и про-боно консультаций участники провели двести встреч с трекерами и выполнили 110 домашних заданий. За время участия в акселераторе «Начни иначе» участники запустили 9 новых проектов или направлений, а оборот их компаний увеличился на 28%.
Оценив результаты финалистов в программе и перспективы развития, жюри выбрали победителей:
- Грант на образовательную поездку команды в размере 400 000 рублей. Победитель: Инклюзивные путешествия “Globe4all”, г. Санкт-Петербург.
- Денежный грант на развитие в размере 350 000 рублей. Победитель: Инклюзивное производство мягкой мебели МФ «Астра», г. Санкт-Петербург.
- Денежный грант на развитие в размере 250 000 рублей. Победитель: Инклюзивный цех “VARENIKI” для выпускников коррекционных интернатов, г. Вольск, Саратовская область.
- Денежный грант на развитие в размере 150 000 рублей. Победитель: Мобильное приложение по переводу спектаклей на жестовый язык для людей с нарушениями слуха «АСДИИСК», г. Москва.