Артемий Любушкин назначен директором территориального офиса Росбанка в Красноярске

Стратегическая задача, поставленная перед руководителем подразделения, – укрепление позиций банка и наращивание объемов розничного бизнеса в регионе. Артемий сконцентрируется на повышении эффективности работы команды, расширении клиентской базы и повышении уровня предоставляемого сервиса, рассказали SIA.RU в Росбанке.

В составе территориального офиса Росбанка в Красноярске функционируют девять дополнительных офисов, расположенных в Красноярске, Абакане и Минусинске.

«Артемий обладает значительным опытом успешной реализации проектов «с нуля» и яркими лидерскими качествами, позволившими добиться высоких результатов. Территориальный офис Росбанка в Красноярске является одним из ключевых в макрорегионе, поэтому я особенно рада приветствовать в своей команде целеустремленного и амбициозного руководителя. Перед нами стоят важные задачи по реализации стратегии Росбанка в Сибири. Мы продолжим предлагать ответственные и инновационные финансовые решения, фокусируясь на трех основных направлениях, которые являются естественным продолжением предназначения Societe Generale: поддержка клиентов, эффективность и устойчивое развитие», – отметила Елена Елисеева, управляющий директор департамента сети и развития продаж Росбанка в Сибири.