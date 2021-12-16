Новогодние выплаты пенсионерам могут стать ежегодными

Парламентарии ссылаются на высокую инфляцию, а также данные Росстата о сокращении покупательной способности этой категории граждан, сообщают «Известия».

Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному – одни не против 13-й пенсии, другие говорят, что дело не в количестве выплат, а в их размерах. Между тем только на 2022-й возможные предновогодние выплаты пенсионерам оцениваются в 786 млрд рублей.

«Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд. В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», – говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Также в ней отмечается, что в особом внимании и поддержке со стороны государства в это время года нуждаются пенсионеры, которые сегодня относятся к социально уязвимой категории граждан.

«Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими. При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты», – отмечается в документе.