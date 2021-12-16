Иркутская область на первом месте в Сибири по доле вахтовых вакансий

Служба исследований hh.ru, выяснила, где в Сибири в этом году был самый большой выбор работы. Данные есть у SIA.RU.

За год в Сибири было опубликовано более 783 тысяч вакансий, четверть из них были размещены в Новосибирской области (25%), на втором месте по количеству предложений о работе – Красноярский край (18%), на третьем – Иркутская область (14%), далее следует Кемеровская область (12%), Алтайский край (10%), Омская область (10%), Томская область (7%), Хакасия (2%), Республика Алтай (1%) и замыкает список Республика Тыва (0,3%).

В Иркутской области наибольший выбор работы был у специалистов из сферы продаж (22% от всех активных вакансий в области), а также у строителей (16%) и водителей (14%). В первой пятерке – рабочий персонал и сфера производства.

Что касается вакансий с удаленным режимом работы, они составили 3% от всех предложений о работе в области (3,2 тысяч), что не так много, для сравнения рекордные показатели в Сибирском ФО зафиксированы в Новосибирской области (6%). При этом, по сравнению прошлым годом, количество предложений «удаленки» увеличилось в Иркутской области в 1,6 раза. Чаще всего такую работу предлагали ИТ-специалистам (31% от всех вакансий с удаленным режимом работы), а также административному персоналу и «продажникам».

Работа «на вахте» составила 22% от всех вакансий в Иркутской области, и это первое место в Сибири, второе – за Красноярским краем (17%). Подавляющее большинство предложений адресовано специалистам из сферы строительства (37%), далее по востребованности – рабочий персонал. За год количество предложений работы вахтовым методом выросло в Иркутской области на 48%, для сравнения, самый большой рост случился в Кемеровской области, +83%.