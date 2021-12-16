Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Иркутске на удаленке

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал (исследование есть у SIA.RU) вакансии в Иркутске и выявил самые выгодные предложения для специалистов, которые предпочитают работать удаленно.

В Иркутске на удаленке больше всего готовы платить бизнес-аналитику с опытом работы от трех лет. Работодатель предлагает зарплату до 150 тыс. рублей. Среди требований – знание принципов построения баз данных и нескольких языков моделирования бизнес-процессов.

Java-разработчику в компании по разработке программного обеспечения готовы платить 100-120 тыс. рублей. Требуется опыт работы от одного года. Успешному кандидату предстоит разрабатывать корпоративные приложения, сайты и онлайн ресурсы для бизнес-аналитики.

На третьем месте среди удаленных вакансий – руководитель отдела мотивации, которому готовы платить от 100 тыс. рублей в крупной продовольственной сети. Требуется высшее экономическое образование, опыт работы от трех лет, знание трудового кодекса и умение разрабатывать системы мотивации для сотрудников. Работодатель предоставляет полис добровольного медицинского страхования, корпоративные скидки и доступ к электронной библиотеке компании.

Также в рейтинг вошли вакансии программистов «1C» в инженерную и торгово-производственную компанию. Таким специалистам готовы платить 85-100 тыс. рублей и 70 тыс. рублей соответственно. Рассматривают кандидатов с опытом программирования в среде «1С» от одного года и знанием типовых конфигураций.

Замыкают список удаленных вакансий менеджеры. Менеджер по привлечению корпоративных клиентов в крупном частном банке, имея опыт работы от одного года, может зарабатывать от 80 тыс. рублей. А менеджеру по продажам в транспортной компании готовы платить от 60 тыс. рублей и дополнительные ежемесячные премии по результатам работы.

Среди всех вакансий Иркутска как офисных, так и удаленных и декабре в тройку лидеров попали начальник отдела снабжения, с зарплатой от 120 тыс. рублей. Сотрудник должен обладать высшим образованием, опытом руководящей работы, навыками ведения работы с поставщиками. Компания предоставляет полный социальный пакет, оплачиваемое обучение, командировки и стажировки на заводах-производителях.

Второе место в городе занимает должность начальника службы производственно-технического отдела с зарплатой от 115 до 130 тыс. рублей в месяц. Среди требований к кандидату – наличие высшего профессионального образования, опыт работы от трех лет. Наниматель указывает, что работа предполагает периодические выезды в командировки на объекты.

На третьем месте руководитель отдела закупа – от 100 тыс. рублей в месяц. Работодатель предлагает развитие и обучение за счет компании, премии за результативность и предполагает, что сотрудник готов к ненормированному рабочему дню.

Топ-7 вакансий декабря на удаленке, доступных для соискателей из Иркутска