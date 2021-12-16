Жилищные сертификаты в Иркутске получили 133 молодых семьи

Всего за 2021 год на программу «Молодым семьям – доступное жилье» в Иркутске было потрачено 152 млн рублей. Это средства федерального, областного и городского бюджетов, рассказали SIA.RU в мэрии.

– 20 семей получили муниципальную поддержку из бюджета города на погашение части основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам в размере 25% от расчетной стоимости жилья, – рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов. – В 2020-м году адресную помощь получили 84 молодых семьи. В этом году благодаря госпрограмме свои жилищные условия смогли улучшить почти на 50 семей больше. Мы сделаем все, чтобы увеличивалось количество семей, получающих поддержку.