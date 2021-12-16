Альфа-Банк и «Бизнес Кар» запустили оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей

Альфа-Банк и группа компаний «Бизнес Кар» запустили безналичную оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей.

«Бизнес кар» — крупнейшая в Европе сеть официальных дилерских центров по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Toyota и Lexus.

Теперь расплатиться во всех дилерских центрах компании в Москве можно без наличных и даже без банковской карты. Клиенту понадобится только смартфон. Нужно совершить всего три простых действия: отсканировать QR-код, выбрать мобильное приложение своего банка и подтвердить платеж кодом из push или sms. И деньги мгновенно поступят на счет «Бизнес кар».

Система быстрых платежей (СБП) разработана Центральным банком РФ и АО «Национальная система платежных карт», что свидетельствует о ее безопасности.

«Оплата через СБП удобна не только для покупателя. Она позволяет бизнесу значимо снизить регулярные затраты. В среднем, платежи через СБП обходятся вдвое дешевле эквайринга. У Альфа-Банка есть готовое решение по внедрению этого способа оплаты как в оффлайне, так и в онлайн-каналах», — подчеркнул руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.

«Запуск платежей по QR-коду через СБП — еще один шаг навстречу потребностям наших клиентов. Процесс покупки стал проще и быстрее: счет можно оплатить без посещения кассы, не отходя от консультанта, который сразу видит поступление средств. Экономия времени клиентов — это ценное для нас вложение», — прокомментировала директор Финансового департамента ГК «Бизнес кар» Анна Урлина.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.

Группа компаний «Бизнес кар» — крупнейшая в Европе сеть официальных дилерских центров по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Toyota и Lexus. Была основана в 1991 году. Компания осуществляет весь спектр услуг по продаже, сервисному обслуживанию, аренде, лизингу, trade-in и тюнингу автомобилей Toyota и Lexus, а также продает автомобили с пробегом всех марок. Структура ГК «Бизнес кар» — это около 2200 сотрудников, 10 дилерских центров в Москве, 9 в регионах страны, а также 4 дилерских центра в Казахстане. Сайт компании: https://business-car.ru/