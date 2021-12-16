Зимние бонусы от Банка «Приморье»

Банк «Приморье» проводит новогоднюю акцию «Зимние бонусы» для карт « Cash-back на всё». В период ее действия клиенты получат дополнительный cash-back на самые популярные в праздники категории покупок.

— В предновогодней суете мы все заняты поисками подарков родным и близким, а в праздничные дни часто ходим в театры и кино. Именно поэтому мы приготовили для наших клиентов — держателей карт « Cash-back на всё» — специальную акцию, чтобы они получили дополнительные бонусы до 7%, просто оплачивая новогодние покупки, — комментирует начальник Управления карточного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Сергей Колеев. — Кроме того, для карт, выпущенных в период действия акции, предусмотрено бесплатное обслуживание в течение трех календарных месяцев с момента выпуска.

Акция продлится с 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. Дополнительный Cash-back действует на следующие категории:

Категория торговой точки (MCC) Cashback, % 5812 – Кафе 3 5977 – Парфюмерия и косметика 5 5942 – Книжные магазины 7 5945 – Магазины игрушек 7 7832 – Кинотеатры 7 7933 – Боулинг 7 7929 – Музыкальные выступления 7 7932 – Бильярд 7 7991 – Выставки и аттракционы 7

Оформить карту « Cash-back на всё» можно в период до 31.01.2022 на сайте или в любом офисе Банка, в Мобильном приложении и у специалистов Контакт-центра по тел. 8 800 200 20 86. По карте предусмотрен cash-back 1% со всех покупок. Открыть карту можно как в рублях, так и в валюте — евро или долларах США.