Банк «Приморье» запустил «Моментальную карту»

Банк «Приморье» представил новый продукт — «Моментальная карта». Оформить ее можно сразу при обращении в любой офис Банка.

— Главное отличие «Моментальной карты» от обычных дебетовых карт Банка «Приморье» — на этой карте нет имени владельца. Во всем остальном это точно такая же карта, такой же полноценный платежный инструмент: по ней действуют такие же тарифы и условия использования, как по обычным картам с именем клиента. С помощью «Моментальной карты» можно совершать покупки в магазинах и Интернете, пополнять ее и снимать наличные, совершать переводы*, — комментирует Начальник управления карточного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Сергей Колеев.

«Моментальную карту» можно выпустить в виде VISA Gold Rewards Моментальная или МИР Привилегия Моментальная, выбрав Программу Лояльности согласно тарифам Банка с 15.12.2021 : Классик, Престиж или Премиум. Ко всем видам карт можно подключить услугу «Мультивалютная карта». Кроме того к картам системы МИР можно подключить сервис бесконтактной оплаты смартфоном Mir Pay.

Подробную информацию о «Моментальной карте» можно узнать на сайте, во всех офисах Банка, а также у специалистов Контакт-центра по номеру: 8 800 200 20 86.

* ПАО АКБ «Приморье» вправе заблокировать выданную карту в случае обнаружения негативной информации.