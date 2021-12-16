ВТБ: в 2021 г. пользователи Велобайка совершили 5 млн поездок

«Велобайк» завершил самый длинный велосезон в Москве, жители столицы в этом году совершили 5 млн поездок. В общей сложности пользователи проехали 14 млн километров, что позволило сэкономить более 1 500 тонн выбросов CO2 в атмосферу.

В сезоне 2021 в Москве работала 721 станция Велобайка, было установлено 55 новых электрических станций, пользователям было доступно более 7 тыс. велосипедов, 737 из них — электрические. За период активных велопутешествий москвичи скачали приложение «Велобайк» более 370 тыс. раз. Наиболее активны велопутешественники были в мае и июле — общий километраж поездок составил порядка 2,7 млн километров ежемесячно.

Кроме того, в этом году Велобайк запустил аренду велосипедов в Тюмени, а также продолжил велопрокат в Мурманске и в Нижнем Новгороде.

«В этом году сезон велопроката в Москве был уникально длинным: мы стартовали еще в начале апреля, на три недели раньше обычного срока, а завершили сезон в начале декабря. „Велобайк“ развивает техническую базу и становится удобнее в использовании. Клиенты ВТБ теперь с наступлением велосезона могут авторизоваться в системе через мобильное приложение ВТБ Онлайн, оплатить любой из представленных тарифов и получить логин и ПИН-код, которые необходимы для аренды велосипеда. Также мы интегрировали „Велобайк“ в приложение „Московский транспорт“», — отметил Виктор Лукьянов, вице-президент ВТБ.

«Мы продолжаем совершенствовать сервис и предлагаем пользователям проката новые опции. В этом году мы запустили поминутный тариф для совершения краткосрочных поездок, пользователям стал доступен режим „ПортПлюс“ для парковки на заполненных станциях в популярных точках проката. Возле многих столичных парков в этом году работали наши мобильные механики, которые помогали с техобcлуживанием и мелким ремонтом велосипедов. Важной новинкой в период пандемии стал бесплатный доступ к нашему сервису сотрудникам курьерских служб и волонтерам. А еще благодаря проекту в этом году мы сэкономили 1 500 тонн выбросов CO2 в атмосферу, что отвечает ESG-стратегии ВТБ», — отметил Максим Акимов, президент велопроката «Велобайк».

Проект «Велобайк» реализуется банком ВТБ совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы с 2013 года. ВТБ поддерживает проект в рамках программы «Спортивная страна».