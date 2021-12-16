Белгородская область вводит в строй антиковидные клиники при поддержке опорного банка Ростеха

В Белгородской области до конца декабря введут в эксплуатацию два инфекционных центра, построенных при финансовом участии Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех. Медучреждения предназначены для госпитализации больных коронавирусом и суммарно рассчитаны на 660 пациентов. Для реализации проекта застройщику были предоставлены финансовые гарантии в объеме 929 млн рублей.

Решение о создании двух инфекционных госпиталей в Белгороде и Старом Осколе принято правительством Белгородской области для снижения эпидемиологических рисков в условиях пандемии COVID-19. Строительство ведет башкирская организация «ПроектСтройКомплекс», имеющая большой опыт возведения крупных инфраструктурных объектов. Новикомбанк предоставил компании две банковские гарантии на общую сумму 929 млн рублей.

По форме здания инфекционных центров напоминают половину цветка – один общий корпус и семь расходящихся от него корпусов-«лепестков», каждый из которых сможет работать автономно. В госпиталях будет две системы подачи кислорода – традиционная, с жидким кислородом, и еще одна – с использованием газовых концентраторов, позволяющих получать кислород из воздуха. Внутренне обустройство формируется в соответствии с пожеланиями врачей: распределение помещений проводилось на основании технического задания, выданного медиками.

Каждый из двух госпиталей сможет одновременно принимать по 330 пациентов. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, проект является одним из ключевых для здравоохранения региона.

«Речь идет о быстровозводимых госпиталях. Строительные работы начались в октябре текущего года. Планируется, что в декабре объекты будут введены в эксплуатацию. Но это не временные центры, а многопрофильные учреждения, оснащенные самым современным специализированным оборудованием. Затраченные средства будут решать проблемы здравоохранения региона минимум в течение следующих 10-15 лет», – сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Финансирование проекта организовано благодаря сотрудничеству Новикомбанка и Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан.

«С самого начала пандемии опорный банк Ростеха активно поддерживает производство медицинского оборудования и разработку систем защиты для лечения больных. При финансировании проектов, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, мы предлагаем партнерам полный набор банковских инструментов, чтобы они могли своевременно выполнить важные для общества задачи. Мы рассчитываем, что строительство антиковидных госпиталей, реализованное в столь сжатые сроки, позволит существенно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе», – прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.