За покупки по кредиткам Примсоцбанк начислит повышенный кэшбэк

Совсем скоро новогодние праздники и каникулы! С Примсоцбанком даже отдых принесёт Вам дополнительный доход: в рамках акции «Мир на ладошке» держатели всех именных кредитных карт VISA получат кэшбэк в 5%.



На кредитную карту вернутся деньги за покупки в следующих категориях:

Рестораны, закусочные, кафе (MCC 5812/5814);

Гостиницы (701/3513/3640/3634/3553/3710/3509/3716/3504);

Покупка ЖД и авиабилетов (3011/3013/4511/4112);

Базы/места отдыха (7997/7999/7032);

Для получения кэшбэка нужно совершить покупки в период с 15.12.2021 по 12.01.2022. Акция действует во всех подразделениях банка. Кэшбэк придёт до 28 января 2022 года, его максимальная сумма составит 1000 рублей.



Узнать подробности об акциях Примсоцбанка можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.