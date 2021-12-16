Спрос на новостройки в Иркутске за месяц вырос на 21%

Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало в областном центре 340 договоров долевого участия в ноябре. По отношению к октябрю (281 ДДУ) спрос на строящееся в Иркутске жилье вырос на 21%.

В Иркутском районе в прошлом месяце зарегистрировано 99 ДДУ. Это на 10% больше, чем в октябре 2021 года. Тогда в муниципальном образовании было оформлено 90 договоров долевого участия.

В целом по области количество зарегистрированных ДДУ за месяц увеличилось на 8%.

Всего с начала года в регионе оформлено 5 170 договоров долевого участия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к долевому строительству в Иркутской области вырос на 2%.