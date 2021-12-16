Самые скандальные профессии 2021-го: контролеры QR-кодов и работники колл-центров

В уходящем году жители Иркутска чаще всего выясняли отношения с представителями именно этих профессий.

По результатам опроса, который провёл исследовательский центр Зарплаты.ру, в топ сфер с самой напряженной обстановкой в коммуникациях попали:

различные услуги – 31%

бухгалтерия, финансы, банки – 12%

продажи – 10%

розничная торговля – 10%

медицина и фармация – 9%

рестораны, кафе, общепит – 8%

По мнению 13% участников опроса, чаще всего им приходилось скандалить с контролерами QR-кодов в организациях и общественных местах. 11% выясняли отношения с работниками колл-центров, не нашли общего языка с курьерами – 9%, врачами – 8%, по 5% – с сотрудниками регистратуры в больницах, кассирами, таксистами. Лишь 2% указали на кондукторов в общественном транспорте.

Около 26% от всех респондентов предположили, что на психологическое состояние некоторых работников влияет обилие стрессовых ситуаций в их профессии,16% опрошенных считают, что подобные специалисты скандалят из-за того, что их напрягает слишком частое общение с незнакомыми людьми, 15% связали это с общим недовольством своей работой и жизнью. Каждый десятый участник опроса заметил влияние на настроение людей сложной обстановки в обществе, по 6% отметили, что сказываются негативные эффекты пандемии коронавируса, ненормированный труд и переработки. Только 4% респондентов сообщили, что причина их частых споров и ругани с врачами, работниками общепита, транспорта кроется в маленькой зарплате специалистов.

При этом около 30% участников опроса отметили, что повышение оплаты труда может благотворно повлиять на «нервных» специалистов. Ещё 26% респондентов убеждены, что с увеличением зарплат в ряде наиболее «скандальных» сфер проблема с коммуникациями не решится, и наиболее негативно настроенным людям стоит сменить работу. Около 18%, ответивших на вопросы, считают, что кондукторам, работникам колл-центров и другим специалистам стоит развивать психологическую стойкость к провокациям, 12% думают, что этим работникам нужно чаще отдыхать.