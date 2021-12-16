Асфальтовые плиты устанавливают на трамвайных путях на улице Депутатской в Иркутске

Работы планируют завершить до конца декабря, рассказали SIA.RU в мэрии.

Всего на Депутатской будет уложено 200 плит. В настоящее время выполнено более 50% от общего объема работ.

– Асфальтовые плиты – наиболее оптимальный вариант покрытия для использования на трамвайных путях. Если необходим ремонт рельсов, то плиты удобнее и проще снять на время его проведения, – пояснил заместитель директора МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Работы проводят в ночное время с 0:00 до 05:00. За одну смену укладывают 10-15 плит. Сначала рабочие демонтируют асфальт, затем подготавливают и укрепляют основание, используя щебень и отсев, после чего кладут плиты.