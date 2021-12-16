Крупный канал контрабанды леса выявили в Иркутске

Его контролировала ОПГ, рассказали SIA.RU в пресс-службе таможни.

Группировка вывезла в Китай 8,4 тыс. кубических метров лесоматериалов стоимостью более 56 млн рублей.

В совершении преступлений подозреваются трое граждан России из Иркутска. Все они причастны к незаконной деятельности фирмы, действовавшей в Тайшетском районе области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, гражданка заключала внешнеэкономические контракты с китайскими партнерами на поставку древесины, а двое ее подельников осуществляли таможенное оформление и контролировали отправку лесоматериалов на экспорт.

Для легализации приобретения древесины на внутреннем рынке подозреваемые вносили фиктивные сведения в систему ЛесЕГАИС и представляли подложные документы при таможенном декларировании.

Участники ОПГ в 2019 году незаконно вывезли в Китай круглый лес из осины, а также пиломатериалы хвойных пород из сосны и пихты общим объемом более 8,4 тыс. кубометров на сумму более 56,1 млн рублей.