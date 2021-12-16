Программа Школы инвестора ВТБ была одобрена Ассоциацией развития финансовой грамотности

Программа обучения финансовой грамотности от ВТБ Капитал Инвестиции прошла экспертную оценку от АРФГ на соответствие принятым базовым требованиям. Решение было вынесено в ходе очередного заседания аккредитационной комиссии по программам обучения частных начинающих инвесторов основам инвестиционной грамотности. В ее состав вошли ведущие эксперты финансового сообщества, представители Банка России и других профильных ведомств.

Школа инвестора ВТБ является одной из самых посещаемых среди проектов для начинающих инвесторов. Ее аудитория за год выросла в два раза и превышает 200 тыс. уникальных посетителей в месяц. Особенно востребованы открытые онлайн-конференции ВТБ Капитал Инвестиции, которые проводятся дважды в неделю, в том числе с приглашением топ-менеджмента российских компаний, торгующихся на бирже: среди последних таких событий — диалоги с компаниями «Яндекс», «Ростелеком», «Магнит», «Магнитогорский металлургический комбинат». Школа инвестора — первая и единственная платформа на инвестиционном рынке проводит конференции для розничных инвесторов по IPO и дает возможность клиентам напрямую задать вопрос компании, которая ведет размещение акций. Были проведены мероприятия с компаниями «СПБ Биржа», Softline, Ренессанс Страхование. Сегодня аналитики ВТБ Капитал Инвестиции проведут конференцию, на которой будет представлена их стратегия на 2022 год.

На ресурсе агрегированы бесплатные обучающие курсы и материалы для разных категорий инвесторов от начинающих до продвинутых. Им доступен широкий спектр тем в сфере инвестиций, мировых рынков, личных финансов, есть возможность посчитать инфляционные издержки инвестиций или узнать свой инвестиционный тип.

В этом году Школа инвестора ВТБ совместно с театром балета Бориса Эйфмана реализовала спецпроект «Релакс для инвестора», в рамках которого артисты балета показали 6 тренировок, чтобы расслабиться, сосредоточиться и принимать верные решения.

Школа инвестора ВТБ была запущена в сентябре 2019 года. За текущий год было проведено более 100 вебинаров.

«Мы уверены, что будущее российского фондового рынка во многом зависит от уровня финансовой грамотности розничного инвестора. Получение аккредитации нашей образовательной программы в АРФГ свидетельствует о высоких стандартах и качестве наших обучающих продуктов, над разработкой и обновлением которых мы постоянно работаем. Одна из наших основных задач – это обеспечить инвесторов всей необходимой информацией и качественными знаниями для грамотной торговли на бирже, дать возможность как можно глубже понять все тонкости инвестиционного процесса. Инвестиции должны быть осознанными, чтобы розничный инвестор приходил на рынок всерьез и надолго», — отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

«Для нас важно, что лидеры отрасли оценили экспертизу АРФГ. Это пример ответственного отношения крупнейших участников рынка к интересам своих клиентов. Надеемся, что все больше начинающих инвесторов будут обращать внимание на наличие аккредитации АРФГ, как знака качества обучающих программ. При этом хочется подчеркнуть, что возможность получить «добро» от АРФГ есть и у небольших компаний и даже физических лиц. Для этого нужно разработать программу в соответствии с критериями аккредитации и подать заявку. Уверен, вместе мы сможем повысить качество обучения и вместе с тем, безопасность для начинающих инвесторов», — резюмировал директор АРФГ Вениамин Каганов.