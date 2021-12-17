Общеобразовательную школу в районе плотины ГЭС начнут проектировать в 2022 году

Об этом заявил мэр Иркутска Руслан Болотов, побывавший 15 декабря на участке в микрорайоне Нижняя Лисиха, где запланировано возведение учебного заведения.

фото А.Федорова

На месте будущей школы депутат Думы Иркутска по избирательному округу №13 Виктор Ильичёв представил Руслану Болотову два варианта размещения учебного заведения на площадке в такой конфигурации, чтобы использовать земельный участок максимально эффективно.

– В целом образовательное учреждение рассчитано на 1650 мест и будет состоять из девяти трёхэтажных блоков, - проинформировал Виктор Ильичёв.

фото А.Федорова

Заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов рассказал о подготовке земельного участка к началу строительства, в частности, отметил, что все вопросы по инженерным коммуникациям уже отработаны с сетевыми компаниями. Кроме этого, летом 2021 года администрация города расторгла договор аренды земельного участка с гаражным кооперативом, и убрала с территории все строения и мусор.

фото А.Федорова

– Строительство школы должно начаться в ближайшее время, для этого, в первую очередь, надо оперативно решить вопрос с обоснованием инвестиций. Администрация города также намерена обратиться к губернатору, чтобы максимально ускорить строительство объекта, – прокомментировал Руслан Болотов.

Необходимость как можно быстрее зайти на стройплощадку подтвердил заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска Георгий Комаров. По его словам, в Октябрьском округе уже несколько лет наблюдается очень острая потребность в образовательных учреждениях: в целом не хватает около 8 тысяч мест, а непосредственно в Нижней Лисихе – около 4 тысяч мест.

В вопросе строительства образовательного учреждения власть поддерживают и жители микрорайона, которые также пришли на площадку будущей школы. Так, председатель родительского комитета МОУ № 39, Ольга Глызина рассказала Руслану Болотову о сложной ситуации, которая сложилась в этом учебном заведении.

фото А.Федорова

– При проектной мощности, рассчитанной на 1020 человек, у нас сейчас обучается 1728 детей, то есть почти в два раза больше. Отсюда масса проблем: по 35-37 учеников в классах, столовые не могут вместить всех, кто питается в школе, все дети даже не успевают на переменах выпить положенное им молоко, гардероб перегружен… Нам жизненно необходима новая школа, особенно если учесть, что этот район города ещё и активно застраивается.

фото А.Федорова

В частности, рядом с запланированной школой СЗ «Флагман» возводит сейчас ЖК «Сибиряков», и, по словам генерального директора компании Ольги Ивановой, застройщик, как никто заинтересован в том, чтобы территория Нижней Лисихи развивалась с точки зрения социальной инфраструктуры.

Ольга Иванова, ген. директор СЗ «Флагман», фото А.Федорова

– Площадь земельного участка составляет 36 тыс. квадратных метров и этого достаточно, чтобы разместить на нём учебное заведение на 1650 мест с соблюдением всех современных норм и требований, – пояснила Ольга Иванова. – Мы благодарны администрации города, которая оперативно решила вопрос по подготовке земельного участка и градостроительной документации под размещение школы. Со своей стороны, компания готова оказывать консультационное, профессиональное, а также финансовое содействие, чтобы строительство началось в следующем году.

Ещё один важный и нужный объект, строительство которого начнётся в Нижней Лисихе весной 2022 года, – детский сад на 150 мест. В 2021-м году подготовку проектной документации полностью профинансировал СЗ «Флагман». Полностью сдать объект дошкольного образования в эксплуатацию – с отделкой и оборудованием – планируется в 2023 году. Как рассказала Ольга Иванова, детсад будет иметь три этажа, благоустроенную и оборудованную всем необходимым территорию. Предусмотрено две ясельных и по одной младшей, средней, старшей и подготовительной группе

фото А.Федорова

– Было время, когда мы основное внимание уделяли строительству жилья, потому что существовал его дефицит, а сегодня наша задача – обеспечить строительство образовательной инфраструктуры в шаговой доступности и разгрузить существующие учреждения, – подытожил Руслан Болотов.

Так выглядел участок, на котором планируется строительство школы, в I кв. 2021 года:

фото предоставлено СЗ «Флагман»

Так он выглядит сейчас: