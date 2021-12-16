Уралсиб Premium Bank поделился с потенциальными клиентами инвестиционной экспертизой

Уралсиб Premium Bank провел серию бизнес-завтраков с клиентами в Новосибирске, Уфе, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Москве. Темой мероприятий стала дискуссия «Как заработать на непредсказуемом рынке с минимальным риском для себя», рассказали SIA.RU в банке.

Организаторы акцентировали внимание потенциальных клиентов на том, что даже на высоковолатильном и труднопредсказуемом рынке можно подобрать инструменты, которые позволяют заработать с комфортным для себя уровнем риска.

Эксперты банка рассказали гостям бизнес-завтраков о тенденциях развития финансовых рынков, познакомили с принципами грамотного подбора инвестиционных стратегий с учетом продолжающейся пандемии, повышенной инфляции и неопределенности на рынках, а также с продуктовой линейкой банка и новым пакетом услуг Premium.

«В работе с розничными клиентами банки традиционно стараются заинтересовать их привлекательными ставками по срочным вкладам и накопительным счетам, однако в случае с клиентами, которые готовы разместить в банке несколько миллионов рублей, дело обстоит иначе», – отмечает Ирина Зехельсшлосс, руководитель Уралсиб Premium Bank. По ее словам, потребности премиальных клиентов, сложность запросов и задач такие, что с помощью одних только депозитов и накопительных счетов их не решить. Тут важен комплексный подход, который помимо классических банковских продуктов, как правило, включает, инвестиционный портфель и страховые продукты, а при необходимости – кредитование.

Все перечисленное доступно для премиальных клиентов Банка Уралсиб. Банк обладает необходимыми для этого опытом работы на фондовых рынках и уровнем инвестиционной экспертизы. Совместно со своим персональным менеджером клиент Уралсиб Premium Bank может сформировать диверсифицированный портфель, который будет соответствовать его риск-профилю, отвечать ожиданиям в плане доходности и срока инвестирования.