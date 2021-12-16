Цены на жилье в Красной Поляне выросли в 2,5 раза за год

Лидерами по росту цен на элитное жилье среди зарубежных горнолыжных курортов стали швейцарские направления.

По данным Ski Property Report международной консалтинговой компании Knight Frank, доля покупателей, рассматривающих приобретение недвижимости на горнолыжных курортах, увеличилась до 18% в 2021 году в связи с пандемией (с 11% в декабре 2020 года). Впервые за последние три года курорты Швейцарии лидируют по росту цен на элитное жилье: Санкт-Мориц возглавляет индекс (+17% за год). Второе место в рейтинге занял Клостерс (+14,4%), тройку лидеров замыкает Давос (+13,4%). Лидерами среди французских курортов стали Шамони (+6,1%) и Межев (+4,7%). Самым известным и популярным горнолыжным курортом в России по-прежнему остается Красная Поляна – недвижимость здесь пользуется спросом, о чем говорит минимальное предложение лотов, представленных сейчас на рынке, и возросшая в 2,5 раза за год цена.

По данным международного опроса Global Buyer Survey Knight Frank, спрос на недвижимость на горнолыжных курортах растет: в июне 2021 года 18% респондентов сообщили, что в связи с пандемией заинтересованы в приобретении такого жилья (против 11% в декабре 2020 года). Среди потенциальных покупателей из Азии показатель составляет 22%, причем отчасти рост спроса связан с подготовкой к зимним Олимпийским играм в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года.

Согласно обновленному отчету Ski Property Report, впервые за последние три года курорты Швейцарии лидируют в Ski Property Index по росту цен на недвижимость: Санкт-Мориц возглавляет индекс (+17% за год). В июне 2020 года для покупки было доступно около 90 объектов недвижимости, но год спустя их количество снизилось до 20, что повлияло на динамику цен.

«Недвижимость на горнолыжных курортах Швейцарии состоятельные клиенты покупают для собственного проживания, реже – с целью инвестирования. Инвесторы рассматривают объекты в бюджете 1 млн швейцарских франков, в то время как для себя выбирают более дорогие варианты, при этом самые частые запросы связаны с недвижимостью стоимостью от 3 до 5 млн швейцарских франков. В 2020-2021 гг. отмечалось снижение объемов частных инвестиций в горнолыжную недвижимость, поскольку судьба таких курортов была неясна. Однако для личного использования интерес сохранялся, так как можно было получить дисконты», – Марина Шалаева, региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank.

Шамони (+6,1%) и Межев (+4,7%) стали лидерами по росту цен во Франции. Горнолыжные курорты в стране были закрыты с марта 2020 года по июнь 2021 года, но несмотря на это, сделки с недвижимостью продолжали заключаться. Местные хайнеты заполнили нишу иностранных покупателей: жители Парижа, Лиона и Бордо во время кризиса переезжали в Альпы и на юг Франции. С ослаблением ограничений на въезд спрос поддерживают также покупатели из Великобритании.

Четыре из пяти курортов с самой дорогой недвижимостью представлены швейцарскими направлениями. Самые высокие цены зафиксированы в Гштааде – €32,8 тыс. за кв. м, ближе всего к лидеру расположился Куршевель 1850 (Франция) – €26,8 тыс. за кв. м.

Недвижимость на горнолыжных курортах приобретают как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду с целью получения стабильного дохода. Анализ рынков позволил определить ставки аренды в ключевых направлениях. Так, максимальная средняя арендная ставка была зафиксирована в Куршевеле и составила €516 в сутки, при этом в Куршевеле 1850 показатель даже выше – €557. Вербье и Межев заняли второе и третье места, €463 и €429 соответственно.

Среди владельцев недвижимости превалируют местные покупатели (в Куршевеле их доля максимальна – 88%), однако хайнеты Великобритании также совершали сделки на горнолыжных курортах, что позволило им выйти на второе и третье места в большинстве анализируемых локаций.

В связи с пандемией количество сотрудников, работающих удалено, значительно увеличилось. Многие компании используют удаленный или гибридный формат работы. В новой реальности быстрое интернет-соединение и широкое покрытие сети имеют решающее значение для большинства сотрудников, кроме того, ограничения также повысили привлекательность окружающей среды и выдвинули на первый план заботу о здоровье. Результаты Global Buyer Survey показали, что для 71% покупателей важным критерием при выборе объекта недвижимости стал доступ к высокоскоростному интернет-соединению. Около 55% респондентов отметили красивый вид на природу, а 65% – хорошее качество воздуха.

Анализ развития инфраструктуры горнолыжных курортов, их близости к аэропортам, уровня открытости для покупателей-нерезидентов и скорости интернет-соединения позволяет составить рейтинг альпийских курортов для удаленных работников. Шамони занимает первое место – этот курорт с постоянным населением более 10 000 человек является одним из крупнейших в Альпах. Комфорт проживания обеспечивается также за счет развитой инфраструктуры: торговых, культурных, спортивных объектов и ресторанов. Межев тоже известен разнообразием инфраструктуры, а его склоны подходят для семей с маленькими детьми. Из швейцарских курортов Виллар-сюр-Оллон и Вербье получили самые высокие оценки.

«Самым известным и популярным горнолыжным курортом в России по-прежнему остается Красная Поляна, где представлены несколько зон катания. Недвижимость здесь пользуется спросом, о чем говорит минимальное предложение лотов, представленных сейчас на рынке, и возросшая в 2,5 раза за год цена. Стоит отметить, что количество объектов сейчас здесь минимально, на рынке наблюдается дефицит качественного предложения. Однако в перспективе планируется выход в продажу нескольких проектов, в том числе комплексных, что “оживит” рынок курортной недвижимости», – Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank.